Kadın sürücünün otomobiline saldırıp kaput üzerine çıkan şahsın, araç üzerinde polis merkezine götürüldüğü o anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Yasemin Erdem, aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için yavaşlayıp, köpeğin geçmesinden sonra yoluna devam etti.

Erdem’in son anda çarpmaktan kurtulduğu köpeğe ise karşı yönden gelen ve Osman T.'nin kullandığı bir başka otomobil çarptı.

Olaydan Erdem'i sorumlu tutan Osman T., içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu otomobili ile Erdem'in peşine düştü.

ÖNÜNÜ KESİP ARACA SALDIRDI

Erdem'in kullandığı otomobili uzun süre takip eden Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altındaki trafik ışıklarında önünü kesti. Camları ve arabayı tekmeleyip yumruklayan Osman T., aracın kaputuna çıktı.

KAPUT ÜZERİNDE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Can havli ile aracı hareket ettiren Erdem, 20 yaşındaki genç adamı kaputun üzerinde 2 kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında hakarete de uğrayan Erdem, şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis, Osman T., Mustafa T. ve Mahmut T.’yi emniyet müdürlüğü binası içine aldı. İfadeleri alınan şahıslar serbest kalırken, Erdem tekrar şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Osman T.'nin kaput üzerinde yaptığı 2 kilometrelik yolculuk ise ilçenin MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da otomobiline saldıran şahsı ön kaput üzerinde emniyete götürdü

"DÜŞMESİN DİYE YAVAŞ GİTTİM"

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Erdem, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladığını belirterek, "Bir süre aracımla ilerledikten sonra önüme aniden bir araç çıktı ve yolumu kesti. Araçtan 3 erkek şahıs indi. Aracımı tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık. O esnada daha sonra isminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti" dedi.

"POLİSLER ŞAŞIRDI"

Yeşil ışığın yanması ile yeniden hareket ettiğini belirten Yasemin Erdem, "O şekilde şehir içinden kornaya basarak Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

Yasemin Erdem, yaşadığı olayın şokunu bir türlü üzerinden atamadığını da belirterek, "Çocuklarım hala o akşamki felaketi yaşıyor. Şu anda davamız devam ediyor. Hepsinden davacıyım" dedi.