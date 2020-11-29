Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
138.796
4.50%
EXEN Coin
9.02
-6.23%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C

    Bursa'da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı

    Bursa'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakladı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 05:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı

     

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokak’ta Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı.

    MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA AĞABEYİ İLE YENGESİNE SALDIRDI

    Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi.

    Bursa da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı #1

    SALDIRGAN KARDEŞ GÖZALTINDA

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı #2

    Bursa da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı #3

    Bursa da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı #4

    Bursa da otomobilini vermeyen ağabeyi ile yengesini bıçakladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir