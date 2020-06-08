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Sokaktan caddeye çıkan motosiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 16 ACJ 448 plakalı motosikletiyle caddeye çıkan Erdem Piper, Ali Rıza Uzun yönetimindeki 16 ECR 73 plakalı otomobil ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, Erdem Piper de otomobilin ön camına çarparak, yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem Piper'e ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.