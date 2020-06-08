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    Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

    Sokaktan caddeye çıkan motosiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.06.2020 - 16:49
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    Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 16 ACJ 448 plakalı motosikletiyle caddeye çıkan Erdem Piper, Ali Rıza Uzun yönetimindeki 16 ECR 73 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, Erdem Piper de otomobilin ön camına çarparak, yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem Piper'e ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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