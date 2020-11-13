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    Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı

    İki aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 17:40
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    Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenişehir yolu üzerinde, Metin Kelebek'in kullandığı 16 S 8074 plakalı minibüs, cenazeden dönen Mustafa Karaca yönetimindeki 16 CNN 83 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Karaca ile araçtaki Hasip Albulut, Mustafa Eşiyok ve minibüsteki Rasim Filiz, Ercan Doğan, Ramazan Çınar ve Muhlis Özdemir yaralandı. Otomobildeki 2 kişi de sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Karaca ile Hasip Albulut'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Bursa da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı #1

    "ANİDEN KARŞIMA ÇIKTI"

    Minibüs sürücüsü Kelebek, kaza sonrası “Çarptığım araç aniden karşıma çıktı. Ben aracımı en sol şeride attım ama maalesef yapacak bir şey kalmadı. Ben yara almadım” dedi.

    Bursa da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı #2

    Bursa da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı #3

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