Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı

Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı

Yazıhanede kalan otopark görevlisi uyurken içeri giren bir hırsız, masadaki paketten sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'ne gelen bir hırsız, görevli olarak çalışan ve yazıhanede kalan Sabir Bağırov'un uyuduğu esnada çeriye girdi.

SİGARAYLA 500 LİRA ÇALIP KAÇTI

Masa üzerindeki ofis anahtarını alan hırsız, Bağırov'un paketinden de sigara alarak kasanın olduğu bölüme geçip 500 lira çaldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sabah uyanınca anahtarın odada olmadığını fark eden Bağırov, kasaya bakıp para çalındığını anlayınca polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı VİDEO