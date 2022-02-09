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    Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı

    Yazıhanede kalan otopark görevlisi uyurken içeri giren bir hırsız, masadaki paketten sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 18:11
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    Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'ne gelen bir hırsız, görevli olarak çalışan ve yazıhanede kalan Sabir Bağırov'un uyuduğu esnada çeriye girdi.

    SİGARAYLA 500 LİRA ÇALIP KAÇTI

    Masa üzerindeki ofis anahtarını alan hırsız, Bağırov'un paketinden de sigara alarak kasanın olduğu bölüme geçip 500 lira çaldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Sabah uyanınca anahtarın odada olmadığını fark eden Bağırov, kasaya bakıp para çalındığını anlayınca polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çalışma başlattı.

    Bursa'da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı VİDEO

    Bursa da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı #1

    Bursa da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı #2

    Bursa da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı #3

    Bursa da otopark görevlisinin başucunda hırsızlık yaptı #4


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