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- Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti
Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti
Akşam saatlerinde araçları park etmek isteyen 2 kişinin arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olay, mahallelinin ayırmasıyla son buldu. O anlar kameralara yansıdı.
- 22.09.2022 - 09:28
- Güncelleme : 22.09.2022 - 10:05
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişinin arasında, akşam saatlerinde kavga çıktı.
Araçlarını park etmek isteyen şahıslar, otopark konusunda anlaşamayınca tartışma yaşadı.
Mahalleli sokağa döküldü
Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma, taraflar arasında yumruklu kavgaya döndü.
Sesleri duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale etmek için sokağa döküldü.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre; şahısların sakinleştirilmesiyle olay büyümeden kapandı.
O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti VİDEO