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    Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti

    Akşam saatlerinde araçları park etmek isteyen 2 kişinin arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olay, mahallelinin ayırmasıyla son buldu. O anlar kameralara yansıdı.
    • 22.09.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:05
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    Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişinin arasında, akşam saatlerinde kavga çıktı.

    Araçlarını park etmek isteyen şahıslar, otopark konusunda anlaşamayınca tartışma yaşadı.

    Mahalleli sokağa döküldü

    Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma, taraflar arasında yumruklu kavgaya döndü.

    Sesleri duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale etmek için sokağa döküldü.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; şahısların sakinleştirilmesiyle olay büyümeden kapandı.

    O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti VİDEO

    Bursa da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti #1

    Bursa da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti #2

    Bursa da otopark kavgasına mahalleli müdahale etti #3


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