Bursa'da otoparkta iki aile birbirini dövdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir AVM'nin kapalı otoparkında kavga meydana geldi.

Otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

ARBEDE ANINI KAYDETTİ

Yaşanan arbede anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların da ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı.