Bursa'da otoyol bariyerlerini çalan hırsızlara suçüstü Nilüfer'de otoyolda bariyer demirlerini kesen şahıslar jandarma tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı.

İHA

Bursa'da hırsızlar son vakaları ile pes dedirtti...

Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Bursa-İzmir otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin cıvatalarının sökülmüş vaziyette olduğunu fark etti.

Aletlerle araçta yakalandılar

Bölgede araştırma yapan ekipler, 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.'yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)