Bursa'da otoyol bariyerlerini çalan hırsızlara suçüstü
İHA

Bursa'da hırsızlar son vakaları ile pes dedirtti...

Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Bursa-İzmir otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin cıvatalarının sökülmüş vaziyette olduğunu fark etti.

Aletlerle araçta yakalandılar

Bölgede araştırma yapan ekipler, 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.'yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)