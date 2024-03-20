Bursa'da otoyol bariyerlerini çalan hırsızlara suçüstü

İHA
Bursa'da hırsızlar son vakaları ile pes dedirtti...
Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Bursa-İzmir otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin cıvatalarının sökülmüş vaziyette olduğunu fark etti.
Aletlerle araçta yakalandılar
Bölgede araştırma yapan ekipler, 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.'yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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