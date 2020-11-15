- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da oyun makinesinden para çalınma anı kamerada
Bursa'da oyun makinesinden para çalınma anı kamerada
Yeni açılan kafeye giren bir şahıs, langırt makinesinin kilidini kırarak 200 lira bozuk para çaldı.
- DHA
- 15.11.2020 - 10:51
- Güncelleme : 15.11.2020 - 12:27
Saat 05.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde maskeli hırsızlık şüphelisi, yeni açılan kafeye girdi.
İçerideki langırt makinesine yönelen hırsız, makinenin kilidini yaklaşık 1 dakikada kırdı.
Şüpheli, içindeki 200 liralık bozuk paraları aldı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Makinenin kapağını kapatan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da oyun makinesinden para çalınma anı kamerada ViDEO