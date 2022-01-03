Bursa'da özel bankanın parasını vermediği müşterisi, istediği evi alamadı

Özel bir bankada bulunan parasını çekip ev almak isteyen Serkan Biçer, bankanın kendisine ait parayı vermemesi nedeniyle hayali olan evi alamadı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Serkan Biçer, ev almaya karar verdi.

Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan vatandaş parasının bulunduğu bankaya gidip parasını çekmek istediğini belirtti.

Banka yetkileri iddia göre, 2 gün sonraya parasını çekmesi için gün verdi.

Biçer de evi alacağı kişiyle satış için bankanın tarih verdiği gün evi almak için anlaştı.

PARASINI VERİLEN TARİHTE ÇEKEMEDİ

Ev satışı için tapudan gün alan vatandaş parasını çekmek için bankaya gittiğinde parasını alamadı ve kendisine o gün tarih verilmesine rağmen parasını 4 gün sonrasına alabileceği söylendi.

EV SATIŞI İPTAL OLUNCA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Tüm çabalarına rağmen parasını çekemeyince ev satışı da iptal oldu. Yıllardır hayalini kurduğu evine bankanın yaşattığı mağduriyet yüzünden kavuşamamanın üzüntüsünü yaşadı.

"BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIM"

Başından sürece anlatan Serkan Biçer, "Ev almaya karar verdim. Bankaya giderek paramı çekmek istedim. Bana 2 gün sonraya gün verdiler. Ev almak istediğim kişiyle bankanın gün verdiği tarihte satış için anlaştık. Ama bankadan parayı çekemedim. Bana paranızı alabilirsiniz dedikleri tarihte gittim ama paramı alamadım. Banka beni mağdur etti. Bana paranı 4 gün sonra verebiliriz dediler. Ev alacağım kişide satıştan vazgeçti. Ben büyük mağduriyet yaşadım, başka insanlarında mağdur olmasın istemiyorum" dedi.



