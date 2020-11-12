Bursa'da özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobille çarpışan midibüsün bir mağazaya girmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde, Hüseyin Kaskan'ın kullandığı 16 M 06111 plakalı özel halk midibüsü ile Hasan Ubay yönetimindeki 16 U 9882 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, gelinlik mağazasına daldı.

2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Ubay ve eşi Gülsüm Ubay (54) ağır, midibüsteki yolcular Fatma Güngör (35), İsmail Pala (14), Ahmet Ünalan (16), Umut Güler (16) ve Yiğitcan Seymen (15) ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.