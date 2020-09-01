Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası

Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası

Alacaklı olduğu dükkanda patronuyla tartışan eski çalışan, 1 kişiyi palayla yaraladı.

Bursa'da alacaklı olduğu iş yerine giden A.O., eski patronu İ.İ. ile tartıştıktan sonra olay yerini terk etti.

Bir süre sonra yakınlarıyla birlikte tekrardan çalıştığı dükkana gelen A.O. ve beraberindekilerle birlikte, dükkanda bulunanlar arasında palalı ve sopalı kavga çıktı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

O sırada palanın isabet ettiği 17 yaşındaki K.A. göğsünden hafif şekilde yaralanırken, olaya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralı K.A. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu öfkeli iki grup sakinleştirilirken K.A. yı yaralayan A.O. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası VİDEO