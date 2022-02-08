Çalıştığı çay ocağında unutulan ve içerisinde 10 bin lira olan bir cüzdan bulan genç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla paranın sahibini buldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir çay ocağında çalışan garson Bayram Kaş, içerisinde 10 bin lira olan unutulmuş bir cüzdan buldu.

Durumu polise bildiren Bayram Kaş, sosyal medyadan da paylaşım yaparak cüzdan sahibini aramaya başladı.

10 BİN LİRA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Sosyal medyadaki paylaşımı gören Salih Babaç (47), parayı kaybeden arkadaşını arayarak haber verdi. Çay ocağına giden Babaç, Kaş'tan parayı teslim aldı. Parayı bulan Babaç, Bayram Kaş'a teşekkür etti.

Bursa'da para dolu cüzdan bulup sahibine ulaştırdı VİDEO



"BU VATANIN BÖYLE İNSANLARA İHTİYACI VAR"

Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını belirten Salih Babaç, "İş görüşmesi için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldik. Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim. Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum elbette. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı." dedi.