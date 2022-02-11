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- Bursa'da para meselesi yüzünden rehin alınan gence işkence
Bursa'da para meselesi yüzünden rehin alınan gence işkence
- DHA
- 11.02.2022 - 13:25
Y.Ç. (28), yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan 26 yaşındaki E.M.'yi, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki evine götürdü.
Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.
Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.
TABANCAYI AĞZINA SOKUP, ELBİSE GİYDİRDİLER
Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü.
Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti.
Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi.
Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
POLİS KURTARDI
E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı.
E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.