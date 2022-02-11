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Bursa'da para meselesi yüzünden rehin alınan gence işkence

Bursa'da para meselesi yüzünden rehin alınan gence işkence

Eve götürdükleri gencin ellerini kelepçeleyip, ayaklarını bağlayan saldırganlar, genci tekme tokat dövdü. Ağzına silahın namlusu sokulan gence bir de elbise giydiren saldırganlardan biri yakalandı.