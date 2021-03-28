Bursa'da paraşütü arızalanan genç, ölümden döndü

Eskişehir’den İnegöl'e yamaç paraşütü yapmaya gelen Alican B., tüm çabasına rağmen yavaşlayamadı. Kolu ve bacağında kırıklar olan genç, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine arkadaşlarıyla yamaç paraşütü için gelen Alican B. uçuş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple paraşütünde arıza meydana geldi.

HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

Yüzlerce metre yükseklikten hızla yere doğru düşmeyen başlayan genç tüm çabasına rağmen bir şey yapamadı.

Yere düşen genç için arkadaşlar seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Yere düşen Alican B, ekipler tarafından bulunarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Bursa’ya sevk edildi.

Alican B.’nin 2 bacağında ve kolunda kırıklar meydana geldiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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