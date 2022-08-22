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- Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu
Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu
- 22.08.2022 - 14:01
- Güncelleme : 22.08.2022 - 14:07
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, VIP minibüsü kaldırıma park etti.
Aracın bagajındaki yükleri indirmek isteyen sürücü, otomobilin el frenini çekmeyi unuttu.
Takla atarak son anda kurtuldu
Bunun üzerine araç geriye doğru hareket etmeye başladı. Yük indiren şahıs ise takla atarak otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.
Kadın yolcular durdurdu
Öte yandan minibüsteki kadın yolcular, 1 metre yükseklikten aşağıya doğru düşecek olan aracı müdahalede bulunarak durdurdu.
Olayı gören çevredekilerin koşarak yardımcı olcu. Sürücünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu VİDEO
Faciadan dönüldü
İHA'nın aktarımına göre; olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.
O anlar ise saniye saniye kaydedildi.