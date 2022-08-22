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Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu

Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu

El freni çekilmeyen VIP minibüs, park halindeyken harekete geçti. O sırada aracın arkasında olan sürücüsü, takla atarak ve sürünerek kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.