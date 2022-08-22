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    Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu

    El freni çekilmeyen VIP minibüs, park halindeyken harekete geçti. O sırada aracın arkasında olan sürücüsü, takla atarak ve sürünerek kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.08.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:07
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    Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, VIP minibüsü kaldırıma park etti.

    Aracın bagajındaki yükleri indirmek isteyen sürücü, otomobilin el frenini çekmeyi unuttu.

    Takla atarak son anda kurtuldu

    Bunun üzerine araç geriye doğru hareket etmeye başladı. Yük indiren şahıs ise takla atarak otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

    Bursa da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu #1

    Kadın yolcular durdurdu

    Öte yandan minibüsteki kadın yolcular, 1 metre yükseklikten aşağıya doğru düşecek olan aracı müdahalede bulunarak durdurdu.

    Olayı gören çevredekilerin koşarak yardımcı olcu. Sürücünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bursa'da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu VİDEO

    Bursa da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu #2

    Faciadan dönüldü

    İHA'nın aktarımına göre; olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

    O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

    Bursa da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu #3

    Bursa da park halindeki araç hareket etti: Kadınlar güçlükle tuttu #4


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