Kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak kolundan yaralanan Murat Sofracı'nın o anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde park halindeki otomobilinde oturan Murat Sofracı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sofracı’ya 3 el ateş eden saldırgan, daha sonra olay yerinden kaçtı.

KOLUNDAN YARALANDI

Kurşunların koluna isabet ettiği Sofracı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sofracı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sofracı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da park halindeki aracında silahlı saldırıya uğradı

SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.