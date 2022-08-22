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    Bursa'da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2'si ağır, 21 yaralı

    Arızalanarak yolun sol şeridine çekilen kamyonete, yolcuların olduğu belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan otobüsteki 2'si ağır 21 kişi yaralandı.
    • 22.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:17
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    Bursa'da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2'si ağır, 21 yaralı

    Gaziantep ve Mardin ilçelerinde yaşanan kazalar Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Can kayıpları ve yaralı sayısının çok olduğu kazalar, adeta yürekleri dağladı.

    Ardından yeni bir kaza haberi ise Bursa'dan geldi.

    Bahçeye savruldu

    Sabah saatlerinde Murat Mutlu, kamyoneti arızalanınca yolun sol şeridine çekti.

    Yardım beklediği sırada bölgede hizmet veren belediye otobüsü kamyonete çarparak yol kenarındaki bahçeye savruldu.

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #1

    21 yaralı

    Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #2

    Otobüs şoförü ve bir yolcunun durumu ağır

    DHA'nın aktarımına göre; tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #3

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #4

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #5

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #6

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #7

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #8

    Bursa da park halindeki kamyonete belediye otobüsü çarptı: 2 si ağır, 21 yaralı #9


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