Bursa'da park halindeki aracın çalınma görüntüleri güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki aracın çalınma anları kamera görüntülerine yansıdı.

Aracın 10 dakika içinde çalındığı görülürken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SABAH GELDİĞİNDE OTOMOBİLİNİ BULAMADI

11 Nisan’da, Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi’nde lise öğretmeni İsa Güzel (50), akşam saatlerinde 16 SN 184 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti.

Bursa'da park halindeki otomobilin çalınma anı kameraya yansıdı VİDEO

Sabah geldiğinde otomobilini yerinde göremeyen Güzel, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden otomobilinin çalındığını tespit eden Güzel, polise bildirdi.





ARACI 10 DAKİKA İÇİNDE ÇALMIŞ

Bölgeden çok sayıda güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarında, hırsızlık şüphelisinin, bir süre sokakta gezip, aracı 10 dakika içinde çaldığı görülüyor.



