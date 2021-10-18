Bursa'da bahis çetesi çökertildi: 5 gözaltı

Siber Suçların düzenlediği operasyonda bir bahis sitesinin yöneticileri, yüklü miktar para ve kredi kartlarıyla yakalanarak yakayı ele verdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 5 kişi yakaladı.

Bursa'da otomobil içerisinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişi, park polislerinin dikkatini çekti.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaşayan şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

BANKA KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

İki şüphelinin üst, ev, iş yeri ve araç aramalarında toplam 14 adet cep telefonu, 71 adet farklı GSM şirketlerine ait sim kart, 1 adet SD kart ve 369 adet muhtelif bankalara ait ve başkaları adına düzenlenmiş banka kartı bulundu.

5 KİŞİLİK BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Gelişme üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, "www.bets10.com" isimli bahis sitesinde para nakline aracılık eden 5 kişi tespit etti. Şüphelilerin, site üzerinden yatırılan paraları hafta sonları ATM üzerinden günlük 200 bin ile 300 bin lira arasında çektikleri, bu işlemleri 2021 yılı başından itibaren yaptıkları belirlendi.

5 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti