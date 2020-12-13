Kısıtlamayı ihlal ederek parka giden çocukların, ekip aracından kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ülke genelinde uygulnan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 20 çocuk, parkta top oynadı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı.

Bursa'da parkta oynayan çocukları, polisin kovalama anı VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların parkta top oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

















