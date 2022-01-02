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    Bursa'da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı

    Parmağına yüzük sıkışması nedeniyle hastaneye giden gence, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yüzük, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.
    • AA
    • 02.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 11:21
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    Bursa'da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan A.K, parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamadı.

    A.K., yüzüğe müdahale edemeyince İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İTFAİYE, YÜZÜĞÜ KESEREK ÇIKARDI

    Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.

    Bursa'da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı ViDEO

    HASTANEDEN AYRILDI

    Daha sonra parmağı tedavi edilen A.K. hastaneden ayrıldı.​​​​​​​

    Bursa da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı #1

    Bursa da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı #2


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