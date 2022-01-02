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- Bursa'da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı
Bursa'da parmağına yüzük sıkışan genci itfaiye kurtardı
Parmağına yüzük sıkışması nedeniyle hastaneye giden gence, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yüzük, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.
- AA
- 02.01.2022 - 10:28
- Güncelleme : 02.01.2022 - 11:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan A.K, parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamadı.
A.K., yüzüğe müdahale edemeyince İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İTFAİYE, YÜZÜĞÜ KESEREK ÇIKARDI
Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.
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HASTANEDEN AYRILDI
Daha sonra parmağı tedavi edilen A.K. hastaneden ayrıldı.