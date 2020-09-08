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    Bursa'da parmak çocuk hayatını kaybetti

    İnegöl ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak hayatını kaybetti. “Parmak çocuk” İlker’in ölümü sevenlerini hüzne boğdu.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 02:06
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 02:06
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    Bursa'da parmak çocuk hayatını kaybetti

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, milyonda bir görülen ve Türkiye'de 2 kişide bulunan kemik deformasyonu hastalığına yakalanan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle nefes almamaya başladı.

    Bayrak, ailesi tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İlker Bayrak hayatını kaybetti.

    Boyu 65 santim, ağırlığı ise 4,5 kilogram olan İlker Bayrak’ın ölümü, ailesini, yakınlarını ve tüm ilçeyi hüzne boğdu.

    Parmak çocuk İlker Bayrak’tan geriye ise yıllar önce çekilen görüntüleri kaldı.

    Bursa'da parmak çocuk hayatını kaybetti VİDEO

    Bursa da parmak çocuk hayatını kaybetti #1

    Bursa da parmak çocuk hayatını kaybetti #2

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