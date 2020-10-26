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- Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu
Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu
Özel bir halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 26.10.2020 - 10:28
- Güncelleme : 26.10.2020 - 10:31
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti.
Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı.
O ANLAR KAMERADA
Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu VİDEO