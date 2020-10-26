Özel bir halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti.

Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı.

O ANLAR KAMERADA

Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu VİDEO





















