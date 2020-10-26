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    Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu

    Özel bir halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:31
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    Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti.

    Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa'da patenle otobüsün arkasına tutundu VİDEO

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #1

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #2

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #3

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #4

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #5

    Bursa da patenle otobüsün arkasına tutundu #6

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