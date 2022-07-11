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    Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı

    Osmangazi'de 2 şüpheli, gözüne kestirdikleri klima motorunu yerinden söküp pazar arabasına koyarak çaldı. Hırsızlık anları ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 11.07.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 10:13
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    Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki 2 şüpheli, yolda gördükleri klima motorunu gözüne kestirdi.

    Hırsızlık konusunda ısrarlı olan kişiler, bir süre doğru zamanı kolladıktan sonra klima motorunu bulunduğu yerden söktü.

    Pazar arabasına koyup götürdüler

    Söktükleri motoru pazar arabasına koyarak götüren hırsızlar, sonrasında kayıplara karıştı.

    Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı


    Klima sahibi şaşkına döndü

    Diğer yandan klimanın sahibi, sabah cihazını açmak istediğinde çalışmadığını fark etti.

    Ardından dışarı çıkan kişi, klima motorununun yerinde olmadığını görünce gözlerine inanamadı.

    Tahkikat başlatıldı

    Mağdur kişi, durumu emniyet güçlerine bildirirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı #1

    Bursa da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı #2

    Bursa da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı #3

    Bursa da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı #4


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