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- Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı
Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı
Osmangazi'de 2 şüpheli, gözüne kestirdikleri klima motorunu yerinden söküp pazar arabasına koyarak çaldı. Hırsızlık anları ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.
- 11.07.2022 - 10:12
- Güncelleme : 11.07.2022 - 10:13
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki 2 şüpheli, yolda gördükleri klima motorunu gözüne kestirdi.
Hırsızlık konusunda ısrarlı olan kişiler, bir süre doğru zamanı kolladıktan sonra klima motorunu bulunduğu yerden söktü.
Pazar arabasına koyup götürdüler
Söktükleri motoru pazar arabasına koyarak götüren hırsızlar, sonrasında kayıplara karıştı.
Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru hırsızlığı
Klima sahibi şaşkına döndü
Diğer yandan klimanın sahibi, sabah cihazını açmak istediğinde çalışmadığını fark etti.
Ardından dışarı çıkan kişi, klima motorununun yerinde olmadığını görünce gözlerine inanamadı.
Tahkikat başlatıldı
Mağdur kişi, durumu emniyet güçlerine bildirirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.