Bursa'da pazara giderken silahlı saldırıya uğradı

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğrayan adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi'nde 42 yaşındaki Zafer K., pazara gitmek için evinden çıktı.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, karşısına 2 kişi dikildi. Belindeki tabancasına sarılan bir kişi, tetiğe bastı.

5 EL KURŞUN SIKTILAR

5 el ateş edilen silahtan çıkan kurşunların 2’si Zafer K.’nin bacağına isabet etti.

Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken, Zafer K. ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zafer K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.