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    Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

    Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kız babası tarafından son andan kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 04:02
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    Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

    Bursa'nın merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini pencereden sarkıtarak intihara kalkıştı.

    BABASI ENGELLEDİ

    Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi.

    Bu sırada sokakta bulunan vatandaşların kendilerini minder gibi açması dikkatlerden kaçmadı.

    Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

    Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı İZLE


    Bursa da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı #1

    Bursa da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı #2

    Bursa da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı #3

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