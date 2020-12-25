Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

ABD'de 2 bin dolarlık yardım girişimi Cumhuriyetçilere takıldı

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Diyarbakır'da bebeklere jakuzi ve masajla gelişim desteği

Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

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