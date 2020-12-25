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- Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kız babası tarafından son andan kurtarıldı.
- İHA
- 25.12.2020 - 04:02
Bursa'nın merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini pencereden sarkıtarak intihara kalkıştı.
BABASI ENGELLEDİ
Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi.
Bu sırada sokakta bulunan vatandaşların kendilerini minder gibi açması dikkatlerden kaçmadı.
Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Bursa'da pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı İZLE