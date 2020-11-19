Bursa'da pencereden düşen kadın, hayatını kaybetti

Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı haber alan Süheyla Ata’nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.



