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    Bursa'da pencereden düşen kadın, hayatını kaybetti

    Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 22:26
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    Bursa'da pencereden düşen kadın, hayatını kaybetti

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayı haber alan Süheyla Ata’nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu.

    Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.

    Bursa da pencereden düşen kadın, hayatını kaybetti #1

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