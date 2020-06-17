Bir iş yeri önünde bulunan perdeleri, herkesin gözü önünde çalan iki hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa'nın Haşim İşcan Caddesi üzerinde, perde satışı yapan bir iş yerine gelen iki hırsız, kaldırımdaki askıya asılı olan perdelerden birkaç tanesini çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi İsmail Kaya ise hava almak için dükkanın önüne çıktığında askıya astığı perdelerinin eksildiğini fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Kaya, onlarca kişiye aldırış etmeyen 2 kişinin perdeleri çalarak uzaklaştığını belirleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da perde çalan hırsızlar kameraya yansıdı

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını izleyerek, perde çalan hırsızların M.T. ve Ş.Ü. olduğunu tespit etti.

Ekipler, rahat tavırları ile dikkat çeken 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.