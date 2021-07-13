Bursa'da polis aracına ateş açan kişi gözaltına alındı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu belirtilen 46 yaşındaki Halit Akça, evinin balkonundan polis aracına mermisi bitene kadar ateş açtı. Mermisi biten şahıs evdeki kılıçla tehditlerini sürdürdü.

Saat 21.00 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde, sokakta devri görevinde bulunan polis aracına, bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Polisler kendilerini korumaya alırken, mermisi bitinceye kadar ateş açan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Halil Akça (46), ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü.

ŞAHSIN EYLEMİ 2 SAAT SÜRDÜ

Silah sesi üzerine aracı durduran polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü.

ÖZEL HAREKAT EKİBİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kapıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Akça'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.