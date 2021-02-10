Metruk bir binayı meyhaneye çeviren şüpheliler, müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından basıldı. Kaçak meyhanedeki 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Bursa Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi’nde gece saatlerinde polis ekipleri, metruk bir binanın arka bahçesinde kaçak meyhane oluşturulduğu ve buraya müşteri kabul edildiği istihbaratına ulaştı.

Metruk binayı bir süre izlemeye alan ekipler, daha sonra müşteri kılığında metruk binanın kapısını çaldı.

Müşterinin geldiğini zanneden şüpheliler kapıyı açarken, içeri giren polis ekipleri, masada oturan 6 kişinin içki âlemi yaptığını gördü.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Polisi karşısında gören şüpheliler ise şaşkınlarını gizleyemedi. Çok sayıda alkol şişesi, buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri şaşırttı.

Bursa'da polis, kaçak meyhaneyi müşteri gibi bastı VİDEO







MUTFAK GEREÇLERİ GÖRÜLDÜ

Metruk binanın bir çok yerine gizlenmiş çok sayıda dolu alkol şişesi bulunurken, olay yerindeki buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri, dikkatlerden kaçmadı.





"ÜZERİMİ ARAYAMAZSIN, İZNİN VAR MI?"

Kısıtlamayı ve koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Öte yandan Emin Ç., isimli bir şüpheli, üst araması yapmaya çalışan polis ekibine mâni olmaya çalışarak, ‘’Üzerimi arayamazsın, iznin var mı?’’ diye tepki gösterdi.





KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kaçak meyhaneyi işlettiği iddia edilen N.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alâkalı tahkikat devam ediyor.



