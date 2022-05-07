Bursa'da polis kılığındaki dolandırıcıya gözaltı

Yaşlı bir kadının evine gidip yaklaşık 113 bin liralık dolar ve altını alıp kaçan 25 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki H.G., telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Mağdur kadın, kendisini polis olarak tanıtıp 'adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz' diyen E.B.'ye vermek için 12 Cumhuriyet ve 3 küçük altın, 1 bilezik, 2 çift küpe ve 3 bin 100 dolar hazırladı.

Kızı engel olmak isterken evlerinde gasbedildiler

Durumu öğrenen H.G.'nin kızı B.G. ise annesinin dolandırılacağını düşünerek evine gitti. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiyi görmek isteyen B.G., para ve altın dolu çantayı annesinden aldı. Anne ve kızının bulunduğu eve gelen ve kapıda bir süre ikiliyi ikna etmeye çalışan E.B. başarılı olamayınca B.G.’nin elinde bulunan çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan B.G., yakalayamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da 113 bin TL gasbeden şüpheli tutuklandı

120 güvenlik kamerası incelendi

İhbar üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. E.B.’nin geliş ve gidiş güzergahındaki 120 güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, şüpheliyi perşembe günü evine girerken yakaladı.

Altınları bozdurup araç ve telefon aldı

DHA'nın haberine göre emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.B., gasbettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil, 12 bin TL’ye telefon aldığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise suçtan elde edildiği tespit edilen 16 bin 770 TL ele geçirildi.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.