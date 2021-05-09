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    Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, polis kontrol noktasındaki 2 araca çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 15:15
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    Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe girişinde polis kontrol noktası kuruldu.

    H.T.'nin direksiyon hakimiyetini  kaybettiği otomobil, kontrol noktasında bekleyen A.T (44) yönetimindeki  cipe, daha sonra Ö. E (40) idaresindeki otomobile çarptı.

    1'İ AĞIR 6 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan H.T ağır, diğer araçlardaki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan İstanbul- Bursa kara yolunun Bursa yönü, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı VİDEO


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