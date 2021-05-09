- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı
Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı
- DHA
- 09.05.2021 - 14:52
- Güncelleme : 09.05.2021 - 15:15
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe girişinde polis kontrol noktası kuruldu.
H.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol noktasında bekleyen A.T (44) yönetimindeki cipe, daha sonra Ö. E (40) idaresindeki otomobile çarptı.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan H.T ağır, diğer araçlardaki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan İstanbul- Bursa kara yolunun Bursa yönü, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da polis kontrol noktasında kaza: 6 yaralı VİDEO