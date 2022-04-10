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    Bursa'da polis, kumar ihbarında 10 kişiye işlem uyguladı

    Kumar oynanan 2 kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, baskındaki 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 2 kişi, yer temin etmek suçuyla işleme tabii tutuldu.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 08:43
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    Bursa'da polis, kumar ihbarında 10 kişiye işlem uyguladı

    Yurt genelinde güvenlik güçleri, kumar oynayanlara ve kumar oynanmasına yer sağlayanlara operasyonlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda polis ekipleri, kendilerine gelen ihbarları da değerlendiriyor.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde bulunan 2 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi alındı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Demirtaşpaşa mahallesinde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi.

    Adli işlem yapıldı

    Ayrıca 32 adet iskambil, 32 adet jolly joker, 22 adet angora kağıdına el konuldu. İş yeri sahibi olan M.Ş. isimli şahsın kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak suçundan arandığı öğrenilirken aynı suçtan tekrar adli işlem yapıldı.

    Para cezası

    Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye yapılan baskında ise 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi.

    Yer temin etmekle suçlandı

    Oyunda kullanılan 39 adet okey taşı, 120 adet çay markası ve poker oyunu için kullanılan çok sayıda okey taşına el konuldu. İş yeri sahibi olan H.E isimli şahısa ise kumar oynanmasına yer temin etmekten suçundan adli işlem yapıldı.

    İhbarcı kimlikleri gizli

    Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ramazan ayı boyunca denetimlerin artacağını, vatandaşların 155 Polis İmdat hattına çekinmeden ihbarda bulunması gerektiğini ve ihbarcıların kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağını açıkladı.

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