Bir iş yerinin önüne torpil attıktan sonra polisle kovalamaca içine giren minibüs şoförünün aracından polis telsizi çıktı. Şüphelinin kaçmak için polis telsizi dinlediği ortaya çıktı.

Gece yarısı Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi’nde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinin önünden silah sesleri geldiği ihbarı aldı.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Yüksel E. idaresindeki 34 UL 5747 plakalı araçtan torpil atıldığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Denetim yapan ekipler, Yüksel E.'nin aracını Dumlupınar Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracıyla kaçmayı sürdürdü.

10 KİLOMETRE SONRA SIKIŞTIRILDI

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, 23 Nisan Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde sıkıştırıldı. Sürücü Yüksek E. ile beraberinde bulunan G.B.(36), B.Ö.(38) gece bekçileri tarafından yakalandı.

Bursa'da polis telsizini dinleyip kaçmak isterken yakalandılar VİDEO



POLİS TELSİZİNİ DİNLEDİ

Araçta çok sayıda içki şişesi bulunurken, sürücünün kaçış güzergahı belirlemek için polis telsizi dinlediği ortaya çıktı.

"TORPİLİ BEN ATMADIM, ŞOFÖRÜM ATMIŞ"

Sürücü Yüksel E.’nin alkollü olduğu tespit edilirken, aracın da muayenesi geçtiği için daha önce trafikten men edildiği tespit edildi. Yüksel E. “Polisten kaçmadık, kaçacak bir şeyimiz de yok. İşimizden çıktık evimize gidiyoruz. Torpili ben atmadım şoförüm atmış, biz içeride yazıhanede otururken atmış. Benim aracımdan atılan bir torpil yok. Bize de geldi sesi, hatta 'Neden atıyorsun?' diye sorduk. Çağırabiliriz buraya.” şeklinde konuştu.

"EL FENERİ VE RADYO OLARAK KULLANIYORUZ"

Yüksel E., polis telsizini radyo ve el feneri olarak kullandığını iddia ederek, “Polis telsizi değil o, dikkatli bakın, bas konuşum yok. Kontrol edebilirsiniz, el feneri ve radyo olarak kullanıyoruz biz onu. Polislerle bir alakam yok ben asayiş kanalı dinlemiyorum, nasıl açıldı bilmiyorum.” dedi.

11 BİN 441 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü ile beraberindekiler toplam 9 bin 450 TL cezai uygulandı. Yüksel E.’ye ayrıca alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan 1991 TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis merkezine götürülürken, araç emniyet otoparkına çekildi.





















