Bursa’da polise hakaret eden yarbay için ceza istendi

Polise, “Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?” diye hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde polis ekipleri Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobili durdurdu.

Kontrol noktasındaki ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüye, “Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?” diye soruldu.

YARBAY OLDUĞUNU SÖYLEYİP, TARTIŞMAYA BAŞLADI

Sürücü M.M. ise bunun üzerine polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi.

Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten sürücü, polislerle tartışmaya başladı.

Yarbay olduğunu söyleyip, polise hakaretler yağdırdı İZLE

“SENİN MAAŞIN KAÇ PARA?”

Durdurulduğu için sinirlenen M.M.'nin polis memuruna, “Senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben.” demesi üzerine emniyet mensubu, “Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde.” cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?” diye hakaretlerde bulundu.

KOMİSER YARDIMCISINA DA ÇATTI

Olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da çatan yarbay, “Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor, bana yapmıyor.” dedi.

POLİSLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bağırıp çağıran M.M., daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Okmeydanı’nda eski GATA Askerî Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M. hakkında görevli polis memurları, suç duyurusunda bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmanın Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamesi açıklandı. İddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.