Bursa'da polise saldıran 10 şüpheli serbest kaldı

İnegöl ilçesinde, sokakta gece geç saatlerde düzenlenen damat eğlencesinde gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran polise saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları, gece yarısından sonra yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti.

Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı.

Uyaran polise saldırdılar

Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı.

Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

10 kişi de serbest bırakıldı

Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, E.K. ile M.K. sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şarıtyla serbest bırakıldı.













