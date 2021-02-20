Bursa'da polisi görünce kaçan ikili asker kaçağı çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal iki şahıs, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda yakalanan ikili, asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyledi.

Bursa Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Motosikletli Yunus Timleri, bir otomobilin kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda, sürücü Osman A. (23) ve arkadaşı Abdulkadir E. (24), Şirinevler Caddesi üzerinde yakalandı.

UYUŞTURUCU BULUNDU

İzin belgeleri olmadığı belirlenen sürücü Osman A. ile beraberindeki arkadaşı Abdulkadir E.’nin araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

“ASKER KAÇAĞI OLDUĞUM İÇİN KAÇTIM”

Şüphelilerden Abdulkadir E., “Asker kaçağı olduğumuz için kaçtık. 200 kilometre kaçtık. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Uyuşturucuyu kullanıyoruz, satmıyoruz.” dedi.

"KAÇAMADAN YAKALANDIK"

Osman A. da “Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum, geri geri gitmeye başladım. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık.” diye konuştu.

6 BİN 300 LİRA CEZA YAZILDI

Osman A. ve Abdulkadir E.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü.