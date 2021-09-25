Bursa’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 50 kilometre kaçabildi

Yenişehir ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan Uğur Z., otomobili ile 50 kilometre kaçtı. Uğur Z., İnegöl ilçesinde otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 24 Eylül saat 21.00 sıralarında denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Uğur Z., otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Ekipler, takviye ekip isteyerek otomobili takibe başladı. Uğur Z.’nin İnegöl istikametine gittiğinin tespit edilmesi üzerine, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktaları oluşturdu.

İnegöl girişinde de ekiplerin dur ihtarına uymayan Uğur Z., yaklaşık 15 kilometre daha otomobille kaçtı. 50 kilometrelik kaçışın sonunda araçtan inen Uğur Z., yaya olarak kaçmaya çalışınca yakalandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan Uğur Z.'ye dur ihtarına uymamaktan 166 lira, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 314 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 lira cezai işlem uygulandı.

EMNİYET OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Uğur Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil, detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.