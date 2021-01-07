Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza kesilirken, bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı.

“TANSİYONUM DÜŞTÜ”

Baskın sırasında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu. Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü." dedi.

Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuru yemiş yemeye devam ettiği görüldü.

63 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

20 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan 63 bin TL ceza kesildi.

Hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alınırken, iş yeri sahibine 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile ‘kapalı alanda sigara içirmek’ suçlarından adli işlem yapıldı.

Bursa’da polisin kahvehane baskını sırasında dolaba saklandı ViDEO