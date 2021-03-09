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    Bursa'da polisle genç kadın arasında maske tartışması

    Kentin merkezinde maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise direnen genç kadın, "Ölümcül virüs yok, kimse bana maske taktıramaz" dedi.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 19:31
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    Bursa'da polisle genç kadın arasında maske tartışması

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadın, polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Maske takması için uyarılan genç kadın polis memurlarına tepki gösterdi.

    "KİMSE BANA MASKE TAKTIRAMAZ"

    "Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek memurlara bağırmaya başlayan genç kadın çevredeki vatandaşları şaşırttı.

    Bursa'da polisle genç kadın arasında maske tartışması VİDEO

    "ÖLÜMCÜL VİRÜS YOK"

    Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de kadın oralı olmayarak bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine "Gücünüz bana yetiyor değil mi?" diyerek direnen genç kadın "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diye konuştu.

    392 TL CEZA UYGULANDI

    Uzun bir direnişin ardından genç kadını polis otosuna bindiren ekipler, maske takmadığı gerekçesiyle 392 lira cezai işlem uyguladı.

    Bursa da polisle genç kadın arasında maske tartışması #1

    Bursa da polisle genç kadın arasında maske tartışması #2

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