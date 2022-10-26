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    Bursa'da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı

    Osmangazi'de, otomobil sürücüsü ve arkadaşı polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta imha edilmek istenen sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 26.10.2022 - 09:01
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    Bursa'da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı

    Bursa'ın Osmangazi ilçesinde, saat 21.30 sıralarında trafik kontrol noktasında denetim yapan motosikletli yunus timleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak. istedi.

    Ekipler, Sinan T.'nin yönetimindeki otomobile 'Dur' ihtarında bulundu.  Sinan T. ile arkadaşı M.B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü.

    Yola uyuşturucu saçıldı

    Kent merkezine inen Sinan T. ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştığı sırada, M.B. araçtaki sentetik uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştı.

    Bursa da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı #1

    Şüpheliler 5 kilometre kovalandı

    Daha sonra gelen destekle polis, 5 kilometre süren kaçışın ardından şüphelileri yakaladı.

    Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin araç paspasına dökülen uyuşturucuyu da ezerek, imha etmeye çalıştığını tespit etti.

    2 şahıs gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı #2

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