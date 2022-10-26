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- Bursa'da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı
Bursa'da polisten kaçan 2 şahıs yola uyuşturucu saçtı
- 26.10.2022 - 09:01
Bursa'ın Osmangazi ilçesinde, saat 21.30 sıralarında trafik kontrol noktasında denetim yapan motosikletli yunus timleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak. istedi.
Ekipler, Sinan T.'nin yönetimindeki otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Sinan T. ile arkadaşı M.B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü.
Yola uyuşturucu saçıldı
Kent merkezine inen Sinan T. ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştığı sırada, M.B. araçtaki sentetik uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştı.
Şüpheliler 5 kilometre kovalandı
Daha sonra gelen destekle polis, 5 kilometre süren kaçışın ardından şüphelileri yakaladı.
Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin araç paspasına dökülen uyuşturucuyu da ezerek, imha etmeye çalıştığını tespit etti.
2 şahıs gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.