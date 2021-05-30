Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 şüpheli, polisi görünce otomobil ile kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan şüphelilerden biri “Dişim düştü” diyerek yardım istedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Özdilek kavşağında devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri, 16 FV 646 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.

Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Ragıp Sokak üzerinde kıstırıp yakaladı.

Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö’nün izin belgeleri olmadığı belirlendi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.

“DİŞİM DÜŞTÜ DİŞİMİ BULUN”

Polis ekiplerinin yere yatırarak gözaltına aldığı sürücü Emre R.Y., “Ağabey, ağzımdaki diş düştü. Dişimi bulmam lazım, ağrı yapıyor. Işığı açsana.” dedi.

Bunun üzerine polislerden biri “Ne yapacaksın, dişi bulup geri mi takacaksın?” diye sordu.

Cevap alamayan ekipler, sürücünün düşen dişini bularak teslim etti.

12 BİN 600 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçan şüphelilerden Cem E.Ç. ise “Neden kaçtınız?” sorusuna “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun.” şeklinde cevap verdi.

4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Bursa'da polisten kaçan 4 şüpheli yakalandı ViDEO