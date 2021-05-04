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    Bursa’da polisten kaçan gençler kamerada

    Kısıtlamayı ihlal edip gece yarısı sokakta futbol maçı yapan bir grup genç, polis ekiplerinin geldiğini görünce panikleyip kaçtı. Gençlerin kaçma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 10:37
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    Bursa’da polisten kaçan gençler kamerada

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir grup genç, gece saatlerinde kısıtlamayı ihlal ederek sokakta futbol maçı yaptı.

    Gençlerin gezdiğini gören site sakinleri, polise ihbarda bulununca, sokağı kontrol için olay yerine polis ekipleri geldi.

    İhlalci gençler, polisin geldiğini görünce panikleyip kaçışmaya başladı.

    DENETİMLER ARTACAK

    Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde polisten kaçan gençler, korku ve panikle siteye girdi.

    Görüntüler ise izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

    Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden gençler polisi görünce böyle kaçtı VİDEO

    Polis yetkilileri, ana arterler, ana caddeler ve sokaklarda gündüz ve gece denetimlerin artacağını açıkladı.

    Bursa’da polisten kaçan gençler kamerada #1

    Bursa’da polisten kaçan gençler kamerada #2

    Bursa’da polisten kaçan gençler kamerada #3

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