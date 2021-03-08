Nilüfer'de tarlaya kaçan şüpheli, yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa'da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve son olarak çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli yakayı ele verdi.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde devriye gezen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu.

KAÇMAYA BAŞLADI

Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından aracı terk eden şüpheli, tarlaların arasına kaçtı.

Tarlaların çevresini ablukaya alan ekipler, şüpheli Adem K.(29)'yı saklanırken yakaladı.

Bursa'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi tarlada yakalandı ViDEO

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI VAR

Otomobilin ise çalıntı olduğu belirtilirken, Adem K.'nın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.