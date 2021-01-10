Bursa'da polisten kaçan şahıslara 8 bin 100 TL ceza

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıslar, 2 saatlik arama çalışmasının ardından park halindeki otomobilde alkol içerken yakalandı.

Dün saat 20.30 sularında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Kasımefendi Caddesi'nde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine Ankara Caddesi üzerinde seyreden Muharrem O. yönetimindeki 01 BRT 45 plakalı otomobili durdurmak istedi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Takviye ekip isteyen polisler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgeye giriş ve çıkışlarda denetimleri sıklaştıran ekipler şüphelileri yakalamak için çemberi daralttı.

KAÇMAK İÇİN SABAHI BEKLEMİŞLER

Şüphelilerin, Kasımefendi Caddesi üzerinde park halindeki otomobilde olduğunu tespit eden ekipler tekrar kaçma ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.

Park halindeki otomobilde alkol alırken yakalanan şüphelilerin polisin bölgedeki arama çalışmasının bitmesi için sabah saatlerini beklediği öğrenildi.

8 BİN 100 TL CEZA YAZILDI

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Levent T., polislere zor anlar yaşatırken 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer TL, maske takmamaları nedeniyle de 900’er TL olmak üzere, toplamda 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

















