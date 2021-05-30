Bursa'da polisten kaçan şüpheli tuvalette yakalandı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarını ihlal ederek kaçan sürücü İbrahim Ö. ile yanındaki 2 arkadaşı yakalanacaklarını anlayınca yaya devam etti. Şüphelilerden biri tuvalette saklanırken yakalandı.

Bursa’da sokağa kısıtlamasını ihlal eden bir otomobildeki 3 şahıs polisten kaçtı.

Bölgede kendisini kaybettiren otomobil, bir süre sonra kaçış güzergahında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde tespit edildi.

Polis aracın geçiş güzergahında yakalama çalışması sürdürdüğünü anlayan şüpheli bu sefer de Başaran Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ara sokaklardan ilerleyen şüpheliler park halindeki araçlara çarparak kaçmaya devam ettiler.

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİLER

Sürücü İbrahim Ö., ile yanındaki 2 arkadaşı 15 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca otomobilden inip yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerden Emre I. bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanmaya çalışırken bekçiler tarafından gözaltına alındı.

ÇALINTI ARAÇTA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisin Çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde yaptığı ilk aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobil ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

Polis, sürücü İbrahim Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.