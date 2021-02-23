Yıldırım ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracı bariyerlere saplanınca alev aldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi’nde devriye gezen polis ekipleri 41 LD 044 plakalı araca dur ihtarında bulundu.

Polislerin dur ihtarına uymayan araç hızla kaçmaya başladı.

BARİYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

3 ilçe değiştiren araç, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından Nilüfer İlçesi Görükle Otoban üzerinde barikat kuran polis aracına çarptı, daha sonra bariyerlere saplanıp alev aldı.

Araca koşan ekipler, 2 şüpheliyi yanan araçtan çıkardı. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranmaları bulunan şüpheliler Oğuzhan A. ile Ferhat A. gözaltına alındı. Hafif yaralı olan Oğuzhan A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da polisten kaçan şüphelilerin aracı alev aldı VİDEO

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan Ferhat A. ise emniyete götürüldü. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Bursa-İzmir otoyolu ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yanan aracın yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda bir polis memuru kolundan yaralanırken, ekip aracı büyük zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

























