Bursa'da polisten kaçan sürücü: Aracımı buraya park ettim

Denetim noktasından kaçmak için türlü oyunlara giren şahıs ekipler tarafından yakalandı. Bu sefer de alkol testine direnen sürücü, "Beni tutuklayın." dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak isteyen ekipler uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu.

E. A. yanında bulunan arkadaşı ile otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi.

E.A., girdiği ara sokakta da trafik polislerini görünce, bu kez de aracını park ediyormuş gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, şahıstan ehliyet ve ruhsat istedi.

Sürücü alkol testine girmemek için direndi

Bir süre arkadaşıyla ekiplere direnen şahıs ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi.

Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.

"Trafikte değilim aracımı buraya park ettim"

Bir süre alkol testini kabul etmeyen sürücü, "Ben minibüs şoförüyüm. Abi trafikte değilim aracımı buraya park ettim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Daha sonra çeşitli bahaneler üreten sürücü bu kez de, "Dolmuş şoförüyüm. Gözünü seveyim, ekmeğimden olurum" diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da önüne gelen alkolmetreyi görünce, "Beni tutuklayın." dedi.

"Beni yanlış anladınız"

İHA'nın haberine göre, bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.47 promille sınırın altında çıktı.

Polis memurunun "Yasal sınırın altındasınız" diye belirtmesinin üzerine Arslan, yaşadığı arbedeyi bir kenara bırakıp, "Beni yanlış anladınız." diyerek rahat bir nefes aldı.