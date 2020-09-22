Bursa'da polisten kaçan sürücü biber gazı ile etkisiz hale getirildi

Kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan, bu sırada da otomobilindeki ruhsatsız tabancayı göle atan sürücü, güçlükle gözaltına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde uygulamaya noktası kuran polis ekipleri, 54 FS 105 plakalı otomobili durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, polisi görünce kaçmaya çalışınca; ekipler de otomobilin ardından kovalamaya başladı.

Kaçan sürücüsü, bu sırada otomobilde bulunan tabancayı göle attı.

DİRENİNCE BİBER GAZI SIKILDI

Ekiplerin yaklaşık 1 kilometre kovaladığı sürücü, çok geçmeden yakalandı. İsminin Salih H. (27) olduğu belirlenen sürücü, bu kez gözaltına alınmamak için polise direndi.

Polis ekipleri, inatçı sürücüyü biber gazı ile etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

POLİS RUHSATSIZ TABANCAYI BULDU

Ekipler, göl kıyısında yaptıkları aramada ise otomobilden atılan ruhsatsız tabancayı buldu. Salih H., işlemleri için emniyete götürüldü.